رئيس الدولة: أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.





وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما».

أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2024