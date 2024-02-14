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علوم الدار

رئيس الدولة: أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة

رئيس الدولة: أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
14 فبراير 2024 14:21

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إلهام علييف
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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