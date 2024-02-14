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رئيس وزراء كوبا: الإمارات داعم رئيس لبلادنا في مشاريع تحول الطاقة

رئيس وزراء كوبا: الإمارات داعم رئيس لبلادنا في مشاريع تحول الطاقة
14 فبراير 2024 14:37

أكد معالي مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، أن بلاده تتعاون مع دولة الإمارات ضمن مجموعة من القطاعات، مشيراً إلى أن العلاقات اتخذت مساراً أكثر تسارعاً منذ زيارة فخامة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، لدولة الإمارات في نوفمبر الماضي.

وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بالتزامن مع مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات: «الإمارات تمتلك خبرة واسعة، حيث وقعنا عدة اتفاقيات معها في عدد من المجالات».

وأشار إلى أن بلاده تستفيد من دعم دولة الإمارات لتطوير مشاريع مختلفة للطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يساعد كوبا في تنفيذ استراتيجيتها في التحول بقطاع الطاقة.

وحول التعاون في القطاع الزراعي، أوضح أن بلاده ودولة الإمارات تعتزمان العمل معاً لتمويل وتنفيذ مشاريع غذائية مشتركة.

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وبشأن السياسات الوطنية لكوبا، أشار إلى أن بلاده عملت على دعم التوازن بين الجنسين، حيث توجد مشاركة فاعلة للنساء في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى دورهن المحوري في المشاركة.

وقال معاليه: «إن كوبا أطلقت مشروعاً تحت مسمى«تاريخ الحياة»، حيث قمنا بتحديد جميع التداعيات المناخية في بلادنا لعام 2050 و2100، مثل المناطق التي ستتعرض للفيضانات، ووضع خطط عمل لتحريك الناس إلى أماكن أكثر أمانًا وللتخفيف من المخاطر».

وأشاد رئيس الوزراء الكوبي بدور القمة العالمية للحكومات، وحرص دولة الإمارات على تنظيم مثل هذه الفعاليات، معتبراً أنها فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين البلدان المختلفة في العالم لمناقشة قضايا مهمة وحساسة مثل الحوكمة على مستوى الحكومة، وقضايا الإنترنت والتي ترتبط بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: وام
الطاقة
الإمارات
كوبا
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