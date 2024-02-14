الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل السفير القطري لدى الدولة

حاكم أم القيوين يستقبل السفير القطري لدى الدولة
14 فبراير 2024 15:07

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري، اليوم، سعادة الدكتور سلطان المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بسعادة السفير القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل استثمار قوتها الناعمة لتحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية والعالمية
أحمد ثاني الرميثي: «الظفرة البحري» يعكس مكانة التراث الإماراتي

من جانبة، أعرب سعادة الدكتور سلطان المنصوري عن بالغ شكره وتقديره لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق الروابط الأخوية والثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما تشهده الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وسعادة ناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
قطر
الإمارات
آخر الأخبار
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
الترفيه
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
اليوم 11:17
" الإمارات للفلك": ولادة هلال شوال تتزامن مع الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل
علوم الدار
" الإمارات للفلك": ولادة هلال شوال تتزامن مع الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل
اليوم 11:09
"تريندز" يستعرض تجربته في تمكين الباحثين الشباب خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
"تريندز" يستعرض تجربته في تمكين الباحثين الشباب خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©