حاكم أم القيوين يستقبل السفير القطري لدى الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري، اليوم، سعادة الدكتور سلطان المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بسعادة السفير القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبة، أعرب سعادة الدكتور سلطان المنصوري عن بالغ شكره وتقديره لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق الروابط الأخوية والثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما تشهده الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وسعادة ناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري بأم القيوين.