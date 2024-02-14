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شرطة أبوظبي تعزز وعي الجمهور بمكافحة المخدرات

شرطة أبوظبي تعزز وعي الجمهور بمكافحة المخدرات
14 فبراير 2024 15:38

عززت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي التوعية المجتمعية بمخاطر آفة المخدرات ضمن فعالية نظمتها لزوار مركز "سنترال مول " بمنطقة الفلاح بأبوظبي وركزت على التعريف بالآفة ومخاطرها على المجتمع وكيفية التخلص والوقاية منها.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات اهتمام شرطة أبوظبي بحماية ووقاية المجتمع من مخاطر المخدرات من خلال التوعية التي تسهم في الحد من تحديات الآفة وسلبياتها على المجتمع والأسرة.

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ولفت المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين إلى الحرص على تعزيز أمن وسلامة المجتمع من خلال الجهود التوعوية الوقائية التي تتبناها شرطة أبوظبي في الحد من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية مشيراً إلى أن الفعالية شهدت تفاعلاً كبيراً من الزوار وخصوصا الشباب.

واطلع الزوار على أهداف خدمة "فرصة أمل" التي تركز على توفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج ونبذ هذه العادة السيئة ومنع تطور الإدمان ونشر ثقافة الوعي بين الجمهور حول مخاطر الإدمان إلى جانب توزيع كتيبات ومواد توعوية على الجمهور حول جهود شرطة ابوظبي في التوعية بمخاطر المخدرات وهدايا مختلفة.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
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