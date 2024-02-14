رئيس الدولة: الحضور العالمي الكبير في «القمة العالمية للحكومات 2024» جسد مكانتها المهمة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الحضور الحضور العالمي الكبير في «القمة العالمية للحكومات 2024» جسد مكانتها المهمة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم.





وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في«القمة العالمية للحكومات 2024»، والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسد مكانتها المهمة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم. بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم».

الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في "القمة العالمية للحكومات 2024" والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسد مكانتها الهامة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم. بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2024