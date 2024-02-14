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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
14 فبراير 2024 16:53

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 47 :16 والمد الثاني عند الساعة 05:25 ، والجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:45 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:33 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 19:36.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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