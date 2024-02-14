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هزاع المنصوري: الإمارات أثبتت جدارتها في المهام الفضائية المأهولة وغير المأهولة

هزاع المنصوري: الإمارات أثبتت جدارتها في المهام الفضائية المأهولة وغير المأهولة
14 فبراير 2024 18:16

أكد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أن دولة الإمارات أثبتت جدارتها في المهام الفضائية المأهولة وغير المأهولة وستكون جزءاً وشريكاً مهماً في المحطة القمرية.

وقال المنصوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، إن المشاركة في القمة تهدف لعرض تجربة الإمارات الفضائية على صناع القرار والمشاركين في المحفل المهم ومدى أهميتها والمردود منها.

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وأضاف المنصوري، أن مشاركة تجربتنا الفضائية مع صناع القرار تساعدهم على فهم طبيعة تجربتنا واتخاذ قرارات قد تكون مهمة في مجال الفضاء.

وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات شهدت وجود نموذج للمحطة القمرية لاطلاع المشاركين عليها ولعرض الوحدة الخاصة الموجودة ضمن هذه المحطة والتي يطلق عليها «بوابة الإمارات» والتي ستقوم الإمارات بتطويرها وتصنيعها ليتمكن رواد الفضاء من خلالها من الخروج من المحطة القمرية والقيام بأعمال الصيانة والتجارب العلمية.

المصدر: وام
هزاع المنصوري
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