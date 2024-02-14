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محمد بن راشد يلتقي دولة ناريندرا مودي

محمد بن راشد يلتقي دولة ناريندرا مودي
14 فبراير 2024 18:44

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، خلال أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي ، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024، وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات الإماراتية الهندية». 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
ناريندرا مودي
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