بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحضور محمد بن راشد، ذياب بن محمد بن زايد يُكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2024».