الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بحضور محمد بن راشد.. ذياب بن محمد بن زايد يُكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي

بحضور محمد بن راشد.. ذياب بن محمد بن زايد يُكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي
14 فبراير 2024 20:06

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحضور محمد بن راشد، ذياب بن محمد بن زايد يُكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2024».

 

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الخير لرفاهية وسعادة الشعوب
محمد بن راشد: ترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
الترفيه
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
اليوم 11:17
" الإمارات للفلك": ولادة هلال شوال تتزامن مع الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل
علوم الدار
" الإمارات للفلك": ولادة هلال شوال تتزامن مع الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©