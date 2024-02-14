الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي ناريندرا مودي ويؤكد عمق العلاقات الإماراتية الهندية

محمد بن راشد يلتقي ناريندرا مودي ويؤكد عمق العلاقات الإماراتية الهندية
14 فبراير 2024 21:50

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة الذي يزور الدولة للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات 2024 التي انطلقت 12 فبراير الجاري في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتختتم اليوم الأربعاء.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، استعراض العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، في جميع المجالات، وسبل تطوير شراكتهما لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء عمق العلاقات الإماراتية الهندية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين حكومات العالم من أجل مواجهة التحديات واستشراف المستقبل، وتلبية تطلعات الشعوب في التنمية الشاملة والازدهار.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الخير لرفاهية وسعادة الشعوب
محمد بن راشد: ترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب

من جانبه، ثمن دولة ناريندرا مودي مستوى الشراكة الذي وصل إليه البلدان، والرؤى التي تجمعهما في مجالات عدة، والسعي المشترك لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق الروابط بين حكومات العالم. وتطرق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات في الارتقاء بآفاق العمل الحكومي، وتطوير أساليب الإدارة، وإتاحة الفرصة للمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم للتواصل والحوار وتبادل الخبرات واستعراض تجاربهم، بما ينعكس إيجابياً على المشهد التنموي والاقتصادي على المستوى الدولي ويفتح أمام الأجيال الجديدة آفاقاً أرحب للمشاركة في صنع القرار والمستقبل الأفضل.

 

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
 
تميزت القمة العالمية للحكومات 2024، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة في أعمالها وجمع 140 وفداً حكومياً، وأكثر من 85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

المصدر: وام
محمد بن راشد
ناريندرا مودي
آخر الأخبار
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
الترفيه
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
اليوم 11:17
" الإمارات للفلك": ولادة هلال شوال تتزامن مع الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل
علوم الدار
" الإمارات للفلك": ولادة هلال شوال تتزامن مع الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل
اليوم 11:09
"تريندز" يستعرض تجربته في تمكين الباحثين الشباب خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
"تريندز" يستعرض تجربته في تمكين الباحثين الشباب خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©