الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية ضمن مبادرة توفير خدمة «ستارلينك» بالمستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة

الإمارات تتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية ضمن مبادرة توفير خدمة «ستارلينك» بالمستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة
14 فبراير 2024 21:56

أعلنت دولة الإمارات أنها تعمل مع عدد من المنظمات والمستشفيات الدولية والإقليمية على توفير خدمة «ستارلينك» للاتصال عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة «سبيس إكس» في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب المستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير خدمة «ستارلينك للإنترنت» في المستشفى الإماراتي الميداني، وذلك لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي.
وشددت الوزارة على أهمية توفير خدمات الإنترنت الفعالة السريعة لضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية لدى المستشفيات التي توفر العلاج الطبي للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، جددت دولة الإمارات التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق إلى قطاع غزة.
وتشمل المنظمات والمستشفيات الدولية - التي تتعاون مع دولة الإمارات في تنفيذ هذه المبادرة - مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، وصندوق مؤسسة مستشفيات كلية لندن الجامعية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وصندوق مؤسسة مستشفيات جامعة كامبريدج التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة، ومستشفى بوسطن للأطفال، ومستشفى فيلادلفيا للأطفال، ومؤسسة كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأميركية، ومستشفى بامبينو جيسو للأطفال في روما، ومعهد جيانينا جاسليني في جنوة، إيطاليا، ومستشفى سانت جوان دي ديو في برشلونة، إسبانيا.

أخبار ذات صلة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
المصدر: وام
الإمارات
قطاع غزة
وزارة الخارجية
آخر الأخبار
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
الترفيه
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©