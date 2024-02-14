شرطة عجمان تبحث التعاون مع «الإمارات للتعليم المدرسي»

عجمان (وام)

التقى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، في مكتبه، وفد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الفرع الأول بعجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بوفد مؤسسة الإمارات للتعليم، مؤكداً أهمية التعاون مع الشرطة في تعزيز التوعية الأمنية في المجتمع.

وأوضح أن شرطة عجمان تبذل كل جهودها لتعزيز الأمن والحماية في الإمارة، من خلال نشر التوعية الأمنية لجميع أفراد المجتمع، بما يعزز ثقافتهم الأمنية.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين شرطة عجمان ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في تنظيم المحاضرات التوعوية وورش العمل حول أبرز الظواهر المجتمعية والأمنية، والتي تخص موظفي المؤسسة وطلبة المدارس بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم.

من جانبه، تقدم وفد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الفرع الأول بعجمان، بجزيل الشكر والعرفان لشرطة عجمان على حسن الاستقبال والتعاون المتميز، متمنياً لشرطة عجمان وقيادتها دوام التوفيق والتميز.