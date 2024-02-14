الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة عجمان تبحث التعاون مع «الإمارات للتعليم المدرسي»

الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
15 فبراير 2024 02:20

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«غرفة عجمان» تبحث تعزيز مشاركاتها المحلية والدولية
عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس «مصرف عجمان»

التقى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، في مكتبه، وفد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الفرع الأول بعجمان.
ورحب قائد عام شرطة عجمان بوفد مؤسسة الإمارات للتعليم، مؤكداً أهمية التعاون مع الشرطة في تعزيز التوعية الأمنية في المجتمع.
وأوضح أن شرطة عجمان تبذل كل جهودها لتعزيز الأمن والحماية في الإمارة، من خلال نشر التوعية الأمنية لجميع أفراد المجتمع، بما يعزز ثقافتهم الأمنية.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين شرطة عجمان ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في تنظيم المحاضرات التوعوية وورش العمل حول أبرز الظواهر المجتمعية والأمنية، والتي تخص موظفي المؤسسة وطلبة المدارس بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم.
من جانبه، تقدم وفد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الفرع الأول بعجمان، بجزيل الشكر والعرفان لشرطة عجمان على حسن الاستقبال والتعاون المتميز، متمنياً لشرطة عجمان وقيادتها دوام التوفيق والتميز.

شرطة عجمان
عجمان
سلطان بن عبدالله النعيمي
آخر الأخبار
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
الترفيه
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©