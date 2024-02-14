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«دستورية الوطني» تناقش الخطة الرقابية

خلال اجتماع اللجنة (وام)
15 فبراير 2024 02:20

دبي(الاتحاد)

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ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة الرقابية، التي تتضمن الموضوعات العامة المقترح تبنيها، ومناقشتها خلال دوري الانعقاد الأول والثاني للمجلس. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حشيمة ياسر العفاري، مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما اطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على العرض الذي قدمته الأمانة العامة ضمن برنامج إثراء، حول الاختصاصات التشريعية والرقابية للجنة.

المجلس الوطني الاتحادي
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