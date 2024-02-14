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شرطة دبي تحصد المركز الأول في تحدي فرق الإنقاذ 2024

خلال تكريم الفائزين بالمركز الأول (من المصدر)
15 فبراير 2024 02:20

دبي (الاتحاد)

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس  مُنافسات «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024»، والتي أقيمت برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وشهد الحفل الختامي، اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وعدد من كبار الضباط وزوار التحدي.
وتُوج «فريق شرطة دبي رقم 1» بالمركز الأول لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، وحصل «فريق شرطة دبي رقم 2» على المركز الثاني، في حين حصد فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثالث.
وفي فئة «أفضل قائد حدث» حصد فريق «شرطة دبي رقم 1» المركز الأول، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثاني، والقيادة العامة للدفاع المدني المركز الثالث.
وفي «فئة أفضل فريق تقني»، حصد فريق «شرطة دبي رقم 1» المركز الأول، وفريق «شرطة دبي رقم 2» المركز الثاني، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثالث.
وفي فئة «أفضل فريق إسعافي» حصد فريق شرطة دبي ومُسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم 2 المركز الأول، وفريق شرطة دبي ومُسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم 1 المركز الثاني، وفريق القيادة العامة للدفاع المدني ومُسعفي الإسعاف الوطني المركز الثالث.
كما كرم التحدي الفرق المشاركة من خارج الدولة، مُمثلة بفريق المملكة العربية السعودية وفريق جمهورية سنغافورة.
منافسات
قال اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي: «إن أيام التحدي الثلاثة شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة والبالغ عددها 9 فرق، منها 7 من داخل الدولة و2 من خارج الدولة، ما يعكس المستوى والمهارة المتقدمة والحرفية التي تتمتع بها فرق الإنقاذ، والروح والمعنوية العالية والراغبة في التفوق والمنافسة على إحراز المراكز المتقدمة في التحدي».

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