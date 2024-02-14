أمطار على مناطق متفرقة.. و«الأرصاد» تحذر من ارتياد الأودية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

رصدت محطات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، كميات الأمطار على الدولة خلال فترة الحالة الجوية من الأحد حتى الثلاثاء، ووفقاً للمركز سجلت محطة الطقس جامعة الإمارات، أعلى كمية أمطار مسجلة والتي بلغت 175.5 ملم، ثم تلاها محطة خطم الشكلة بإجمالي 152 ملم، ثم محطة الفجيرة بإجمالي 148.8 ملم، ثم محطة الصاروج بإجمالي 136.6 ملم، ثم محطة الطقس بكلباء بإجمالي 133.2 ملم.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وجريان الشعاب والأودية، كوادي مي ووادي الحلو، ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار خاصة على المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وتجمعات المياه، وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس قد بلغت 8.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأدى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى تكون سحب ركامية ممطرة ورياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار، واضطراب البحر وأمطار رعدية، حيث شهدت مناطق بالفجيرة هطول أمطار شملت شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الفجيرة، والبصيرة والحلاة، وأوحلة كما جرى وادي مي بالفجيرة، وخورفكان، وكلباء ومليحة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان وادي الحلو بالشارقة، وبمناطق متفرقة شمالاً.

وساد أمس طقس رطب مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة خاصة شرقاً مع سقوط أمطار، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وحركة الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، وحالة البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج، قد يضطرب مع السحب في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار.

إلى ذلك، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بفرق الإنقاذ في حتا، من سحب وإنقاذ 5 مركبات، في غضون يومين، كادت أن تجرفها سيول الوديان في حتا، والتي تكونت نتيجة المُنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً.

وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، قائد قطاع حتا، أن القطاع عمد إلى الاستعداد مبكراً وبجاهزية كاملة للمُنخفض الجوي المتوقع حدوثه في الدولة، بإدارة وتوجيه من مركز المرونة في شرطة دبي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تحسباً لأي حالة طارئة أو بلاغات واردة بشأن المُنخفض الجوي.

من جانبه، أوضح النقيب عبد الرحمن بورقيبه، رئيس قسم الإنقاذ البحري، في مركز شرطة الموانئ، أن دوريات الإنقاذ البحري، وبالتعاون مع فريق الإنقاذ البري ومركز شرطة حتا، وأثناء تمركزها في منطقة الاختصاص، شاهدت تجاوز 4 مركبات للتحذيرات المستمرة بشأن الابتعاد عن الأماكن الخطرة كالوديان والمناطق الجبلية أثناء التقلبات الجوية وتساقط الأمطار، وكادت السيول المتكونة أن تجرف المركبات الأربع، لكن فرق الإنقاذ البحري سارعت بالتدخل وسحب المركبات إلى بر الأمان، وكان من بين الراكبين، اثنان من كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً.

وأضاف: في اليوم الثاني، ورغم التحذيرات المستمرة من الدولة، توجهت مركبة إلى المناطق الجبلية، لتعلق في منطقة جبلية بين وديان حتا بفعل الحصوات وتجمع المياه، لكن فرق الإنقاذ البحرية والبرية وأفراد الشرطة، سارعوا إلى إخراجها خشية حدوث انجراف في التربة، وتمكنوا من نقلها إلى منطقة آمنة.

وناشد العميد السويدي، أفراد المجتمع بالالتزام بالتحذيرات التي تُطلقها الجهات المعنية بالدولة، والابتعاد عن مجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية.

وفي الشارقة، أكدت البلدية أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي سادت الإمارة يومي 11 و12 فبراير الحالي شهدت هطول أمطار الخير بمعدل 44 ملم وفق ما رصدته محطة أرصاد البلدية وتعاملت معها البلدية باحترافية وجهوزية تامة، من خلال إعلان حالة الطوارئ، وتفعيل الخطط الاستباقية لمواجهة مثل هذه الحالات، بما يعزز من سحب تجمعات المياه بالسرعة والدقة اللازمتين باستخدام معدات وآليات وكوادر فنية وتخصصية عملت على مدار الساعة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن اللجان الفرعية عملت بمستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي وما صاحبها من هطول أمطار الخير والحد من تداعياتها بفضل ما قامت به من خطط استباقية، وتكثيف جهودها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن البلدية وفرت أكثر من 300 صهريج من صهاريج البلدية والصهاريج الخاصة و120 مضخة متنقلة و75 محطة رفع ثابتة و160 مضخة لمحطات الرفع الثابتة و75 أخرى احتياطية، فضلاً عن توفير 4 محطات من محطات السد المبتكرة ذات القوة العالية في سحب وضخ المياه، كما قامت بتجهيز 49 بركة لتجميع مياه الأمطار، بحيث يتم ضخ المياه بها مباشرة باستخدام محطات الضخ خصوصاً في المناطق السكنية.