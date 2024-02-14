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مشروع لصيانة وتشغيل «شبكات الأمطار» في جزيرة أبوظبي

مشروع لصيانة وتشغيل «شبكات الأمطار» في جزيرة أبوظبي
15 فبراير 2024 02:21

هالة الخياط (أبوظبي) 

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طرحت بلدية مدينة أبوظبي، أمس، مناقصة لتنفذ مشروع تشغيل وصيانة شبكة مياه الأمطار في جزيرة أبوظبي ضمن نطاق مركز بلدية المدينة، بما يجعل الشبكات كافة، جاهزة لأي موسم مطري مقبل.
 وتهدف الأعمال إلى الحفاظ على شبكات صرف مياه الأمطار، ورفع كفاءتها، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة، والتنظيف الدوري لجميع شبكات وفتحات تصريف مياه الأمطار الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرة إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار تتم صيانتها بشكل أسبوعي وشهري، وكل ثلاثة وستة أشهر وبشكل سنوي، حيث يتم تكرار هذه الأعمال كل عام، وفقاً لبرنامج الصيانة المعتمد لدى البلدية.  
وأوضحت البلدية، أن أعمال الصيانة تتضمن تنظيف وإزالة الانسدادات في شبكات صرف مياه الأمطار، وصيانة محطات الرفع لنظام صرف المياه، وكذلك صيانة سنوية لخزانات المحطات، والصيانة السنوية للمصبات البحرية وبوابات عدم الارتداد، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة التشغيل.
وأكدت البلدية أنها تتبع المعايير العالمية في شبكات تصريف مياه الأمطار، علماً أن نظام تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي تم تصميمه وتنفيذه باستخدام نظام «SCADA»، حيث يتم تشغيل ومتابعة محطات صرف مياه الأمطار، بما يضمن تصريف المياه حسب كميات هطول الأمطار السنوية.
سجلات 
تقوم البلدية بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة، والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها من أجل وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الأمطار
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