«البحث والإنقاذ» بأبوظبي يستعرض أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

هدى الطنيجي (أبوظبي)

استعرضت الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024، أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات ومعدات مهام البحث والإنقاذ، فضلاً عن تنظيم ورش متعددة التخصصات، وغيرها من أفضل الممارسات العالمية التي استمرت على مدار 3 أيام، عبر أجنحة متخصصة بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات والشركات. وشهدت الدورة الثالثة حضوراً لافتاً من مختلف المعنيين في مجال البحث والإنقاذ، فضلاً عن طلبة المؤسسات التعليمية، حيث تضمنت أجندة الحدث العالمي مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء والجهات العارضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وعرض أحدث التقنيات المستخدمة على الصعيدين المحلي والدولي في قطاع البحث والإنقاذ، وغيرها من الموضوعات والمحاور المهمة.

وقالت المهندسة جواهر الخاطري من المركز الوطني للبحث والإنقاذ: إن مشاركتنا في هذا المعرض العالمي يأتي لعرض طيارة اجوستا ويستلاند 139، المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ والتي تم تزويدها بأحدث الأنظمة والمعدات المختلفة بهدف زيادة كفاءة العمليات والمهام المنفذة، منها نظام تعزيز الاتصال ونظام الرؤية الليلية وغيرها من المعدات، وهناك مناطق لتواجد الطيارة في إمارات الدولة كافة منها: إمارة الفجيرة وليوا والعين والحمراء وأبوظبي.

زوارق كهربائية

بدوره، قال منير خاطر من شركة كروان لبناء السفن والقوارب: «تكمن مشاركتنا في المعرض الأهم على مستوى العالم في مجال عرض معدات وآليات البحث والإنقاذ عبر طرح مجموعة من القوارب الكهربائية المصنوعة في الإمارات، والتي تتميز بإنها 100% كهربائية، ابتداءً من المحركات والبطارية، وغيرها التي تتناسب مع القوارب الكهربائية، منها: التي تحوي على 250 حصاناً، بينما التكنولوجيا المستخدمة حول العالم وصلت إلى 150 حصاناً فقط، وهذا يعتبر تقدماً واضحاً في مجال صناعة القوارب الكهربائية والبطاريات، كذلك التي تتخذ شكلاً جديداً في عالم صناعة القوارب الكهربائية.

زورق القرش

من جانبه، قال سليمان الشحي من «دفاع مدني دبي»: مشاركتنا في المعرض لتقديم جهاز «زورق القرش» المخصص للتعامل مع البلاغات والمهام البحرية، والذي يحتوي على مجموعة من الأنظمة الحديثة المطور منها نظام التحكم «عن بُعد»، والمزود بكاميرات حرارية 360 درجة ومضخة 1900 لتر في الدقيقة، والتعامل مع حالات الغرق، كذلك عبر تحديد الموقع لتقديم إحداثيات للجهات المختصة وتسريع المهام.

درون تحت الماء

وقال قيس قنطار من «شركة نافكو»: نقدم في الجناح الخاص بالشركة عددا من معدات وأجهزة البحث والإنقاذ منها بدل الإنقاذ وكاميرات ومعدات الإنقاذ الهيدروليكية وكراسي الإخلاء الخاصة بالمباني منها الإلكترونية واليدوية، وتقديم جهاز الدرون الذي يعمل تحت الماء الأحدث في الخليج المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ.

سترات ضد الرصاص

ذكرت نور الحرير من شركة «سيكور لايف للمقاولات»، أن المشاركة في المعرض الدولي يأتي لتقديم عدد من الأجهزة الأمنية منها المخصصة لعمليات شم المتفجرات والمخدرات وربوتات مختلفة المهام، وتقديم الصيانة العسكرية وسترات الوقاية من الرصاص، والأخرى المخصصة للطقس شديد الحرارة، للحفاظ على برودة الجسم.

ربوتات الإطفاء

أشار محمد إسلام من «شركة ffbots»: «إن مشاركتهم في المعرض، من خلال عرض ربوتات لعمليات الإنقاذ قادرة على حمل لغاية 1 طن من المصابين والمعدات وجهاز لضخ المياه 8000 لتر في الدقيقة، و4500 في الدقيقة جميعها مزودة بـ 7 كاميرات حرارية، منها التي تحدد مكان ومصدر النار وكاميرات 360 درجة، أي بنسبة تحكم، بما يعادل 1000 متر في الأماكن المفتوحة، و100 متر في الأماكن المغلقة، بينما تستطيع المياه الوصول إلى ارتفاع يقدر بـ 40 متراً فوق سطح الأرض، و100 متر في المدى الأفقي.

قرموشة

وقالت ريم الشامسي من شركة «أداسي»: نستعرض طائرة قرموشة هيلكوبتر من دون طيار تطير لمسافة تصل إلى 8 ساعات بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة، قادرة على حمل أوزان تصل إلى 120 كجم، والهدف منها استخدامها في مهام وعمليات المراقبة والاستطلاع.

تمديد المؤتمر حتى اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024 عن تمديد فعالياته واستمرارها لمدة يوم إضافي وحتى اليوم الخميس 15 فبراير 2024، وأشارت اللجنة إلى أن هذا التمديد جاء بعد الحضور الجماهيري الكبير الذي شهده المعرض من قبل المشاركين والزوار من داخل الدولة وخارجها، والمهتمين بمجال البحث والإنقاذ وطلبة الجامعات والمدارس.

ومع اليوم الإضافي، سيكون لدى الحضور المزيد من الوقت لحضور جلسات عدة، والمشاركة في ورش العمل التفاعلية، واستكشاف ما يقدمه العارضين التي تضم أحدث المعدات والحلول في هذا المجال الحيوي.

يذكر أن الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ تقام تحت رعاية معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، بتنظيم من المركز الوطني للبحث والإنقاذ، تحت مظلة قيادة الحرس الوطني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويتيح هذا الحدث العالمي منصةً عالمية لعرض أحدث الابتكارات المتقدمة، ومن ضمنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومناقشة الاتجاهات الناشئة ومجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال عمليات البحث والإنقاذ.

ويعد المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، ويجمع في دورته الحالية نخبة من المتحدثين والخبراء والجهات العارضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.