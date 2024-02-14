ورش عمل لتحفيز الابتكار بأبوظبي

بلدية أبوظبي (الاتحاد)

تواكب بلدية مدينة أبوظبي شهر الابتكار بتنظيم العديد من الفعاليات والورش التي تحفز موظفيها على الابتكار.

وضمن إطار تعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار بما يتوافق مع رؤية الإمارات، والتي تعتبر الابتكار محوراً أساسياً ضمن استراتيجيتها الوطنية، وبهدف تعزيز دور الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات ضمن شهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2024»، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم تنفيذ ورشة عمل من بعنوان (إدارة منظومة الابتكار)، وذلك في المبنى الرئيس لبلدية مدينة أبوظبي، والتي استهدفت عرض أهم الركائز والمحاور الرئيسة التي يتم الاستناد إليها في تعزيز منظومة الابتكار.