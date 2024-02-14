تفاهم بين جامعتي محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«أرسطو»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة أرسطو في سالونيك باليونان، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في المجال العلمي والأكاديمي، بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الأكاديمية بين الجامعتين. وقعت مذكرة التفاهم بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة كريمة مطر المزروعي مستشار مدير الجامعة، فيما وقعها من جامعة أرسطو البروفيسور أبوستولوس أبوستوليدس نائب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وخططها للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي، إقليمياً ودولياً، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد.

من جانبه، أكد البرفسور أبوستولوس ترحيب جامعة أرسطو بتعزيز شراكتها العلمية والثقافية مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في هذا الصدد، وقال إن مذكرة التفاهم جاءت لترسيخ هذا التعاون، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات العلمية والفكرية بين الجانبين، وتطوير برامج مشتركة تخدم القضايا ذات الاهتمام في المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدًا أنها تعتبر بداية تعاون استراتيجي ومستقبلي بين الجامعتين.