الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين جامعتي محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«أرسطو»

محمد الهاملي وكريمة المزروعي وأبوستولوس أبوستوليدس (من المصدر)
15 فبراير 2024 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة يختتم أعماله في أبوظبي
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة في أبوظبي

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة أرسطو في سالونيك باليونان، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في المجال العلمي والأكاديمي، بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الأكاديمية بين الجامعتين. وقعت مذكرة التفاهم بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة كريمة مطر المزروعي مستشار مدير الجامعة، فيما وقعها من جامعة أرسطو البروفيسور أبوستولوس أبوستوليدس نائب رئيس الجامعة.
 وقال الدكتور محمد راشد الهاملي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وخططها للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي، إقليمياً ودولياً، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد.
من جانبه، أكد البرفسور أبوستولوس ترحيب جامعة أرسطو بتعزيز شراكتها العلمية والثقافية مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في هذا الصدد، وقال إن مذكرة التفاهم جاءت لترسيخ هذا التعاون، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات العلمية والفكرية بين الجانبين، وتطوير برامج مشتركة تخدم القضايا ذات الاهتمام في المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدًا أنها تعتبر بداية تعاون استراتيجي ومستقبلي بين الجامعتين.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
آخر الأخبار
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
الترفيه
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©