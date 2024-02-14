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ذياب بن محمد بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران أفراح النويس والكعبي والحبتور

ذياب بن محمد بن زايد خلال الحفل (وام)
15 فبراير 2024 02:21

أبوظبي  (وام)
حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل استقبال أقامه محمد جاسم النويس وحسين جاسم النويس، بمناسبة زفاف جاسم محمد النويس على كريمة جمعة جاسم الكعبي، وزفاف محمد حسين النويس على كريمة المرحوم أحمد خليفة الحبتور.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

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كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه محمد جاسم النويس وحسين جاسم النويس، بمناسبة زفاف جاسم محمد النويس على كريمة جمعة جاسم الكعبي، وزفاف محمد حسين النويس على كريمة المرحوم أحمد خليفة الحبتور.  وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

ذياب بن محمد بن زايد
أفراح الكعبي
أفراح الحبتور
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