أحمد بن محمد وسيف بن زايد وحامد بن زايد ونهيان بن مبارك يعزون في شهداء الوطن

رأس الخيمة (وام)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في المغفور له، بإذن الله تعالى، الشهيد عريف سليمان سعيد محمد الشحي، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي شهيد الوطن، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول خليفة إبراهيم المندوس البلوشي من منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمجلس العزاء في عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الواجب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده وشهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في شهيد الوطن، الوكيل أول محمد الشامسي، الذي استشهد مع زملاءٍ له إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولدى زيارة سموه لمجلس العزاء في مدينة العين، دعا سموه الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد الشامسي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

كما قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من جنود الإمارات لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أداء مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الوكيل أول محمد الشامسي الذي استشهد إثر تعرضه مع عددٍ من جنود الإمارات لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أداء مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من جنود الإمارات لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أداء مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية. وأعرب معاليه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.