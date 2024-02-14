3 جهات صحية تبرم شراكة استراتيجية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

دبي ( الاتحاد)

وقعت 3 جهات صحية اتحادية ومحلية اتفاقية شراكة استراتيجية، أمس، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز قدرات القطاع الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 في دبي.

وقع اتفاقية التعاون كل من الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشهاب عيسى أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وتمهد الاتفاقية الطريق أمام تعاون بناء ومثمر يدعم الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويسلط الضوء على الدور الريادي للدولة في اعتماد التقنيات المبتكرة.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تبني ودمج تقنية الذكاء الاصطناعي التحويلية التي طورتها شركة AI71 من خلال النموذج اللغوي الموسع (RAZI71) في البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات، وبدعم من نماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة «فالكون»، وهي سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر المصممة والمطوّرة في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تُحدث تقنية (RAZI71) نقلة نوعية في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث ستوفر حلولاً متقدمة للرعاية تهدف إلى تحسين نتائج العلاج، وتعزيز الكفاءات العملية للمتخصصين في القطاع الصحي.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للرعاية الصحية، ويأتي ذلك في إطار الالتزام المشترك بتطوير استراتيجيات الإدارة الصحية الاستباقية، ودمج التحليلات المتقدمة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات السريرية، فضلاً عن تعزيز مراقبة المرضى بفعالية أكبر، بما ينعكس إيجاباً على رعاية المرضى من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متطورة، اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي.

إدارة البيانات

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «يأتي إبرام الاتفاقية مع شركةAI71 في إطار حرص الوزارة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كنهج مستدام في تطوير الرعاية الصحية المستقبلية وإدارة البيانات الصحية».

وأضاف: «كما تدعم الإدارة الصحية الاستباقية، ودمج التحليلات المتقدمة، وتحسين أنظمة دعم القرار وتقديم الرعاية الصحية الشاملة. بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، الرامية لترسيخ مكانة الدولة ودورها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز اقتصاد وطني قائم على المعرفة».

وأكد أهمية توقيع هذه الاتفاقية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، باعتبارها منصة عالمية لصياغة مستقبل أكثر استدامة، مشيداً بشركة AI71، لخبرتها في تعزيز التحكم اللامركزي بالبيانات للقطاعين العام والخاص على مستوى العالم، مؤكداً أهمية التعاون الذي يشكل تحولاً نوعياً نحو تعزيز توظيف البنى التحتية المتطورة في دولة الإمارات ومسيرتها نحو الريادة العالمية.

تحسين الخدمات

بدوره، أكد الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة، عبر مواصلة تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واستشراف مساراته المستقبلية لتحقيق أهداف المؤسسة التي تنسجم مع توجهات الدولة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتسخير القدرات العلمية المتقدمة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير عناية فائقة للمرضى.

من جهته، صرح الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للتنظيم الصحي، بأن هذه الاتفاقية تمثل اتفاقاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوزارة في مختلف المجالات، منها تقييم الممارسين بعد اجتيازهم الامتحان باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، والعمل على تسهيل الإجراءات على المتعامل وتسريع الخطوات المطلوبة لإجراء الامتحان، والحصول على التقييم بصورة مباشرة؛ ويكون ذلك عن بعد بغض النظر عن مكان تواجد المتعاملين من ممارسي المهن الصحية والمتخصصين في المجالات الطبية كالأطباء والممرضي.

من جانبه، نوه شهاب عيسى أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تشكل علامة فارقة في مسعى كلا الجانبين نحو استشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً التزام الشركة بتبني وتطبيق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تحدث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية من خلال المساهمة في وضع حلول مبتكرة تضع المريض في صلب اهتماماتها.