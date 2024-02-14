«قمة المستقبل» لمجموعة بيئة تستعرض أحدث التقنيات وتوجهات الابتكار

الشارقة (وام)

نظمت مجموعة بيئة، المتخصصة في مجال الاستدامة بالمنطقة، وبالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجموعة «سنغولارتي»، المتخصصة في مجال التعليم المبتكر المواكب للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ومقرها الولايات المتحدة، «قمة المستقبل»، تحت شعار «نحو مستقبل مشرق: رحلة إلى الابتكار التصاعدي».

واستضافت القمة نخبة من الضيوف المتحدثين ورواد قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، منهم كايل هيرمانز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Be Courageous الرقمية العالمية لاستشارات الأعمال، وباتريك هالفورد، نائب رئيس الصناعات الرقمية في Spinverse للاستشارات في مجال الابتكار، والدكتور مايكل هوسمان، الخبير التكنولوجي وعالم البيانات ومؤسس شركة AI-celerator، إلى جانب آرون فرانك، الكاتب والمتحدث المتخصص بتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والدكتورة أدريانا مارايس، عالمة الفيزياء النظرية ومدير مؤسسة تنمية الفضاء.

وناقش الضيوف عدداً من التوجهات التكنولوجية الحديثة الأساسية، منها طفرة الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، ومستقبل النقل واستكشاف الفضاء، حيث أتاحت رؤاهم المبتكرة، إلى جانب ورش العمل والتجارب التعليمية التفاعلية، للمشاركين فرصة التعرف على القوى التكنولوجية التي تسهم بإعادة تشكيل صناعات الحاضر، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الأساسية اللازمة لتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز الابتكار وإيجاد حلول عملية مؤثرة.

وانضم الضيوف المتحدثون، عقب انتهاء القمة، إلى عدد من القياديين في مجال الابتكار والأعمال لمناقشة سبل مواجهة التحديات العالمية والتغلب عليها، حيث تعد «سنغولارتي» من المجموعات الرائدة على مستوى العالم في مجال تعليم وإلهام وتمكين القياديين ومساعدتهم على إيجاد حلول إبداعية مبتكرة من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة: «نؤمن في مجموعة بيئة بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيا ودورها في بناء مستقبلنا، ونحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي تسهم بتعزيز مكانة الشارقة على خريطة المدن الرائدة في الاقتصاد المعرفي، من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركائنا، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسنغولارتي». وأضاف الحريمل: «نهدف من تنظيم هذه القمة إلى استكشاف توجهات التكنولوجيا المتطورة بشكل شامل، بما يسهم في تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف والذهنية المرنة القادرة على مواكبة التطور المتسارع، بهدف التغلب على التحديات التي يشهدها المشهد العالمي».

من جهته، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «تترجم قمة المستقبل رؤية المجمع، والمنظومة الحيوية لتكنولوجيا المستقبل في المنطقة، حيث استضافت القمة نخبة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار التي تسهم في إيجاد حلول عملية لعالم الغد. كما سعدنا بإلقاء القمة الضوء على التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والميتافيرس، ودورهما المحوري في تسريع تطوير الابتكارات وتوفير أدوات عملية جديدة للأعمال بهدف توسيع نطاق عملياتها».