الذكاء الاصطناعي يقرب العلماء من فك شيفرة التواصل مع الطيور

دبي (الاتحاد)

كشفت جين لوتون، مدير التأثير في «Earth Species Project»، عن قيام العلماء بتجربة حوار بين عصفور وآلة، لفهم آلية التواصل مع الحيوانات، منوهة بأن الهدف من هذه التجربة ومثيلاتها هو المحافظة على هذه الفصائل وحمايتها.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «هل سيمكننا الذكاء الاصطناعي من التخاطب مع كافة المخلوقات؟»، والتي أدارتها الإعلامية جين ويذرسبون، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024، حيث تناولت الجلسة جهود العلماء في فك شيفرة التواصل مع الطبيعة واقترابهم من ذلك، من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظم محاكاة الآلة التي جربت حواراً مع بعض أنواع الطيور.

وقالت جين لوتون: «مشروع Earth Species غير ربحي، ويعنى بالبيئة، ويضم علماء ومؤسسات بحثية، حيث يتم جمع البيانات حول الفصائل الحيوانية ونماذج من أصواتها، ودراسة هذه الترددات الصوتية، سواء في البحار أو الغابات، ما يقدم فهماً أعمق لهذه الكائنات، يصب في فهمنا لكوكبنا وصون تنوعه الحيوي».

وأوضحت لوتون أن «ثمة دراسات كشفت عن أن النباتات تحبط، تماماً كالإنسان، من خلال اختبار رحيق الأزهار، كما أن الشعب المرجانية في البحار تختار الأماكن التي تناسبها، وتسمع صوت الساحل المناسب ولا نعرف حتى الآن كيف يحدث ذلك، كما تصدر بعض أنواع السلاحف في الأمازون أكثر من 200 تردد صوتي مختلف وتسمع صوت صغارها في البيض قبل التفقيس، ونحن نحاول فهم هذه الطبيعة الغنية».

استطردت: «التنوع الحيوي يكتسي أهمية كبيرة في حياتنا، وفي ظل تدهور الموائل الطبيعية النباتية والحيوانية في العقود الأخيرة، أصبح لزاماً علينا الاستفادة القصوى من العلم لحماية الطبيعة».