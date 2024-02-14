الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية للحوار

دبي (وام)

أكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن القمة العالمية للحكومات باتت منصة عالمية للحكومات والدول، من أجل استشراف مستقبل العمل الحكومي، وتبادل المعارف والتجارب المُلهمة بهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية، بما يسهم في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقالت السويدي، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إن قمة الحكومات تجمع سنوياً أصحاب العقول والأفكار الإبداعية وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم في شراكات فاعلة لاستكشاف فرص جديدة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وصناعة وتصميم مستقبل أفضل للبشرية والأجيال القادمة.

وأضافت أن الإمارات نجحت في تحقيق مواقع متقدمة في مؤشرات الجاهزية للمستقبل، نتيجة لفكر القيادة الرشيدة التي ركزت على الاستعداد للمستقبل والتخطيط الاستباقي له، وتبنت الابتكار أساساً للتنمية الشاملة، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وذكرت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن دولة الإمارات نجحت كذلك في ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للحوار، ومنطلقاً للتفكير الإيجابي والتعاون الدولي المشترك من أجل استشراف مستقبل أفضل للعمل الحكومي ومبادراته النوعية واستراتيجياته المدروسة التي تحقق استدامة التنمية. وأكدت أنه في إطار البناء على نهج تعزيز الجاهزية للمستقبل، جاء إعلان وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، وإطلاق مشاريع الخمسين، لدعم تنفيذ هذه المبادئ التي تشكل إطار عمل للمستقبل، وتركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والبناء المستمر للمهارات، وتعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي.

جهود

أكدت السويدي، أن جهود هيئة الأوراق المالية والسلع أسهمت في نمو أداء أسواق الأوراق المالية في الإمارات، خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 350%، حيث ارتفعت القيمة السوقية من 1.1 تريليون درهم إلى 3.5 تريليون درهم.