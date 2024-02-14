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نائب رئيس البرلمان اللبناني: «قمة الحكومات» أصبحت موعداً أساسياً لتطوير العالم

نائب رئيس البرلمان اللبناني: «قمة الحكومات» أصبحت موعداً أساسياً لتطوير العالم
15 فبراير 2024 02:22

دبي (وام)

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أكد معالي إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت موعداً أساسياً ومصدراً لتطوير أداء الحكومات في العالم. وقال بوصعب، في تصريح على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن دورة العام الحالي ركزت على الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم، مشيراً إلى أن الإمارات أثبتت ريادتها عالمياً في تطوير التعليم واستخدام التقنيات. وأضاف: ما نراه في القمة وتنظيمها يؤكد مكانة وجدارة الإمارات عبر مشاركة دول العالم في فعاليات القمة، معرباً عن أمله بنقل تجربة الإمارات إلى العالم العربي. وأكد بوصعب، أن القمة توفر مشاركة الخبرات الإماراتية تجربتهم مع العالم، ما يعزز دعم الحكومات في تنفيذ استراتيجيات التوجه للمستقبل.

دبي
لبنان
القمة العالمية للحكومات
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