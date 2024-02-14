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سيناتور ولاية نيويورك: القمة العالمية للحكومات تعزز التنمية والازدهار

سيناتور ولاية نيويورك: القمة العالمية للحكومات تعزز التنمية والازدهار
15 فبراير 2024 02:23

دبي (وام)

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أكد كيفن توماس، سيناتور ولاية نيويورك رئيس لجنة حماية المستهلك، أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل عمل الحكومات.
وأضاف توماس أن القمة تجمع تحت سقف واحد نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار، وإيجاد حلول فاعلة للقضايا المستقبلية. ولفت إلى أن القمة العالمية للحكومات تركز في دورتها هذا العام على الذكاء الاصطناعي، فهو التكنولوجيا التي تمتلك الكثير من الإمكانات، مشيراً إلى أن تحديد سبل استخدام هذه التكنولوجيا سيحدد مستقبل البشرية، مضيفاً: «ممتن جداً لحكومة دولة الإمارات على تنظيمها لهذه القمة ومواضيعها وقضاياها المتنوعة».
وأشار إلى قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً: «لدينا علاقات رائعة وعظيمة مع الإمارات، ونتوقع أن تزداد قوة ونمواً في المستقبل».

القمة العالمية للحكومات
دبي
نيويورك
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