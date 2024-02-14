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علوم الدار

حكومة ساو باولو توقع شراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

فيصل البناي و كايو أندرادي خلال التوقيع (من المصدر)
15 فبراير 2024 02:22

دبي (الاتحاد)

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وقع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الجهة الرائدة المعنية بتعزيز منظومة البحث والتطوير في أبوظبي وتوجيه الأولويات الاستراتيجية للمجال في الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع مكتب الإدارة والحكومة الرقمية في ولاية ساو باولو البرازيلية، وذلك على هامش نسخة عام 2024 من القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي. 
وبمناسبة توقيع الشراكة، قال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة نحو بناء الشراكات الدولية الراسخة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يصب في المصلحة العامة. وبتعاوننا مع حكومة ساو باولو نتطلع قدماً إلى دعم استخدام وتوظيف نماذج فالكون وحلوله المبتكرة في مختلف المؤسسات على مستوى الدولة، بما يقدم مثالاً رائداً على التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي».
من جانبه، قال كايو ماريو بايس دي أندرادي، أمين ولاية ساو باولو: «يسرنا توقيع هذه الشراكة الابتكارية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة فالكون وإدماجها في البنى التكنولوجية في ولاية ساو باولو وخدماتها الحكومية، وأرى أن جهودنا المشتركة ستساهم في دفع عجلة الابتكار وفتح الباب أمام المزيد من التطور في هذا المجال الواعد». وتجدر الإشارة إلى أن فالكون هو عبارة عن نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر، ويضم إصدارات متعددة طورها فريق معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، علماً بأن المجلس وذراع التسويق التجاري التابعة له، فينتشر ون، قد أطلقا شركة AI71 الجديدة والمختصة بمجال الذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2023 بهدف تقديم إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة للعملاء من القطاعين العام والخاص حول العالم، بما يمنحهم إمكانية التملك اللامركزي للبيانات بفضل الخيارات المتعددة التي يقدمها كل من معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة AI71 لنشر نماذج فالكون الرائدة.

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