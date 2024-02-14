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علوم الدار

تفاهم بين «جائزة الشيخ خليفة للامتياز» و«التميز الحكومي»

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
15 فبراير 2024 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز مذكرة تفاهم مشترك مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، ووقع عن برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي، مدير عام «غرفة أبوظبي»، في حين وقع إبراهيم سلمان، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
وأكد سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز أن مذكرة التفاهم هي اتفاق تاريخي، وتشّكل مرحلة جديدة واعدة من العمل المحلي المشترك بين جائزة الشيخ خليفة للامتياز وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، من أجل تعميم الممارسات والتجارب العالمية الرائدة في مجال التميز والجودة.
 من جانبه، قال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي «إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز هي مبادرة غرفة أبوظبي التي أنشأت في عام 1999، لتكون إحدى أهم المبادرات التي تبنتها (الغرفة)، ولتشكل برنامج عمل ومنهجية متكاملة للتطوير المؤسسي المستمر؛ بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة قطاع الأعمال وتحسين أداء الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة إنتاجيتها وربحيّتها».
وأكد أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي وعضو اللجنة العليا للجائزة «إن توقيع مذكرة التفاهم المشترك مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، جاء تعزيزاً للمسيرة المتميزة التي تفخر بها جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، وقال «نهدف من خلال هذا الاتفاق لتوحيد المفاهيم والتبني المستنير لمعايير الجيل الرابع في التميز والريادة، تجسيداً للرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة بأن تكون منظومة الجيل الرابع هي خريطة الطريق المعتمدة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو التميز المستدام».
 وأشار البروفيسور هادي التيجاني، المنسق العام للجائزة، إلى أن معايير الجيل الرابع صممت بناءً على أحدث المعايير العالمية التي جاءت في الجيل الأول الياباني والجيل الثاني الأميركي والجيل الثالث الأوروبي، والتي ظلت جائزة الشيخ خليفة للامتياز تطبقها منذ تأسيسها قبل ربع قرن من الزمان.

جائزة الشيخ خليفة للامتياز
التميز الحكومي
دبي
القمة العالمية للحكومات
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