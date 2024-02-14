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«جهاز الإمارات للمحاسبة» يبحث دور الأجهزة في الارتقاء بمعايير الحوكمة

جانب من الجلسة (من المصدر)
15 فبراير 2024 02:23

دبي (الاتحاد)

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قدم جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال مشاركته الأولى في القمة العالمية للحكومات 2024، مبادرات متعددة، تضمنت تنظيم جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: «المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة»، كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية البناءة بهدف تعزيز الحوار حول دور الأجهزة الرقابية والمحاسبة، وهيئات مكافحة الفساد والمجتمع في الحفاظ على الموارد العامة، وتشجيع التعاون المتبادل لدعم النزاهة، والشفافية، والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وشارك في الجلسة الحوارية كل من معالي الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومعالي زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، ومعالي اللواء عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، ومعالي تساكاني مالوليكي، المراجع العام لجمهورية جنوب أفريقيا والسيدة بريجيت ستروبل، رئيس فرع الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة .

جهاز الإمارات للمحاسبة
دبي
القمة العالمية للحكومات
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