حمدان بن محمد يزور منصة «ابتكارات الحكومات الخلاقة»

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024، التي اختتمت فعالياتها أمس بدبي.

وتضم المنصة والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتنظم بعنوان «منظور جديد» 13 ابتكاراً حكومياً، حيث تحفّز تجربة «ابتكارات الحكومات الخلاقة» التفكير بطرق جديدة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهمّ التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وتتلخص أهداف المنصة في نشر المعرفة والإلهام، وتحفيز التفكير المبتكر من خلال عرض التجارب التفاعلية.

وتهدف منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة إلى عرض أبرز التجارب الحكومية المبتكرة من مختلف دول العالم، وتشكل فرصة لتبادل المعرفة، وتمكين المسؤولين من اختبار الأدوات المبتكرة التي تساعدهم على الاستعداد للمستقبل وإدارة حكوماتهم بما يتلاءم مع متطلباته.

وتصدّرَ معروضات المنصة الابتكاران الفائزان بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة التي تم الإعلان عنها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، وهما مشروع «روبورويال» لدعم النظام البيئي من الجمهورية التركية، ومشروع «تحقيق التوازن في الوقت» من مملكة إسبانيا.

كما تضمنت المعروضات مشاريع مبتكرة من كل من: كندا، جمهورية غواتيمالا، الصين، الولايات المتحدة، جمهورية كينيا، المملكة المتحدة، فنلندا، المملكة الإسبانية، أستراليا، الهند، فرنسا، جمهورية رواندا، الجمهورية التركية.

رافق سموه خلال الزيارة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

يذكر أن مركز «محمد بن راشد للابتكار الحكومي» أطلق النسخة السادسة من «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2024، لتعريف المشاركين بأبرز التجارب والمبادرات والحلول المبتكرة والخلاقة التي طورتها الحكومات.