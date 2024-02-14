محمد بن راشد: ترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب

دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تستضيفها دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع معالي مسرور بارزاني، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، مؤكداً سموه استمرار دولة الإمارات في تعزيز التعاون مع الأشقاء.

وأشار سموه إلى أن القمة العالمية للحكومات تهدف لترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب.

من جانبه، أشاد معالي مسرور بارزاني بالقمة العالمية للحكومات، مشدداً على أهميتها كملتقى لقيادات العالم ومنصة لاستشراف المستقبل، معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعاون والتكامل بين الدول.

الحضور

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات.