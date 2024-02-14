الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الخير لرفاهية وسعادة الشعوب

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الخير لرفاهية وسعادة الشعوب
15 فبراير 2024 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما تحقق للقمة العالمية للحكومات 2024، من حضور عالمي كبير رفيع المستوى، بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي أصبحت معها القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي، واستشراف حكومات المستقبل، بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم.
 وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على حساب سموه الرسمي بمنصة «إكس»: «الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في (القمة العالمية للحكومات 2024)، والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسدت مكانتها المهمة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم». 
 وأضاف سموه: «بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي، واستشراف حكومات المستقبل، بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم».
هدف
إلى ذلك، وخلال لقاءاته في الفعاليات، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القمة العالمية للحكومات تهدف لترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب.

 

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
دبي
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
الترفيه
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©