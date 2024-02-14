محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الخير لرفاهية وسعادة الشعوب

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما تحقق للقمة العالمية للحكومات 2024، من حضور عالمي كبير رفيع المستوى، بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي أصبحت معها القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي، واستشراف حكومات المستقبل، بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على حساب سموه الرسمي بمنصة «إكس»: «الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في (القمة العالمية للحكومات 2024)، والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسدت مكانتها المهمة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم».

وأضاف سموه: «بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي، واستشراف حكومات المستقبل، بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم».

هدف

إلى ذلك، وخلال لقاءاته في الفعاليات، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القمة العالمية للحكومات تهدف لترسيخ التعاون بين حكومات العالم لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب.