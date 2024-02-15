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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
15 فبراير 2024 09:14

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي 9.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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