كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي 9.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 15, 2024
The #lowest_temperature recorded over the country today morning is 9.7 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:45 UAE Local time. pic.twitter.com/C83nZ7pI3m