كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي 9.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.