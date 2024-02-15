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" الإمارات للفلك": ولادة هلال شوال تتزامن مع الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل

" الإمارات للفلك": ولادة هلال شوال تتزامن مع الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل
15 فبراير 2024 11:09

قالت جمعية الإمارات للفلك، إن ولادة هلال شهر شوال سيتزامن مع حدوث ظاهرة الكسوف الكلي للشمس يوم 8 أبريل المقبل، في الساعة 22:22 مساء بتوقيت الإمارات.

وأوضحت الجمعية أن هذا الكسوف سيجزم بعدم وجود القمر فوق الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم 8 أبريل، وولادته قبل الفجر ستعني إمكانية رؤيته بعد غروب شمس اليوم التالي 9 أبريل في أغلب أنحاء العالم الإسلامي، ما يعني حدوث توافق على أن يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
من جهته قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن كسوف الشمس الكلي سيشاهد في أميركا الشمالية، مروراً بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا،إذا سمحت الأحوال الجوية بالمشاهدة، ولن يشاهد في الجزيرة العربية.


وأضاف أن الكسوف سيبدأ فوق جنوب المحيط الهادئ، وأول موقع في أميركا الشمالية القارية سيشهده هو ساحل المكسيك على المحيط الهادئ في حوالي الساعة 11:07 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، وسيكون الكسوف الكلي للشمس مرئياً على طول مسار ضيق يمتد من تكساس إلى ماين في 8 أبريل 2024، وسيكون مرئياً في جميع الولايات الأميركية الـ 48 المتجاورة.

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المصدر: وام
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