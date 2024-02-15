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رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد الشامسي

رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد الشامسي
15 فبراير 2024 12:29

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول محمد سعيد الشامسي من منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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