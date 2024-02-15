طقس صحو ومغبر أحياناً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 45 :17 والمد الثاني عند الساعة 58:05، والجزر الأول عند الساعة 46: 11 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 15:34 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 35: 20.