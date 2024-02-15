نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد الشامسي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم الخميس واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول محمد سعيد الشامسي من منتسبي القوات المسلحة الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها.

وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب معاليه ، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان.