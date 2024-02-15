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عبدالله بن زايد يلتقي مديرة "اليونسكو"

عبدالله بن زايد يلتقي مديرة "اليونسكو"
15 فبراير 2024 20:32

 التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".جرى، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة "اليونسكو" والمشاريع والمبادرات المشتركة بين الجانبين، كما ناقشا عددا من القضايا الثقافية والتعليمية والعلمية.

تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى مشاريع ومبادرات اليونسكو الحالية والمستقبلية التي تستهدف صون الموروث الثقافي والحضاري العالمي للأجيال المقبلة.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أودري أزولاي، مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت لأهداف وبرامج اليونسكو السامية وجهود المنظمة الدولية لاستدامة وصون التراث الثقافي والحضاري وترسيخه كأداة فاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

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كما أشاد سموه بجهود معالي أودري أزولاي في اليونسكو، مؤكدا أن دولة الإمارات والمنظمة الدولية ترتبطان بعلاقات راسخة وتعاون مثمر وبناء بدأ منذ عقود انطلاقا من رؤية مشتركة بأهمية الدعم المتواصل للتراث الثقافي العالمي ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش بين كافة الشعوب.
من جانبها، أكدت معالي أودري أزولاي على علاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات و"اليونسكو"، مشيدة بدعم دولة الإمارات المستمر للمنظمة وأهدافها ومشاريعها في مختلف أنحاء العالم.

حضر اللقاء معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة وعلي عبدالله آل علي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أودري أزولاي
اليونسكو
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
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