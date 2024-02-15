«قضاء أبوظبي» تعرّف طلاب «السوربون» بالنظم التشريعية

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دائرة القضاء في أبوظبي وفداً طلابياً من كلية القانون في جامعة السوربون- أبوظبي، وذلك بهدف إثراء معارفهم النظرية وربطها بالتطبيقات العملية من خلال تمكينهم من التعرف عن كثب على نظام التقاضي في دولة الإمارات والإجراءات والنظم التشريعية والقوانين المستحدثة، ودورها في تطوير المنظومة القضائية والعدلية. وتأتي الزيارة الطلابية في إطار جهود دائرة القضاء للمساهمة في رفع مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية، ترسيخاً للمكانة التنافسية للدولة على المستوى العالمي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية لثقل المهارات ودعم الإبداع والريادة والابتكار، بما يسهم في تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً.

وتعرف الطلبة، خلال الزيارة، على النظم القضائية والمحاكم المختلفة ودوائر الاختصاص في دولة الإمارات، وأيضاً أوجه التشابه والاختلاف بين القوانين المحلية، ومقارنتها مع التشريعات الدولية، فضلاً عن الخدمات الرقمية المتاحة في محاكم أبوظبي، وأنظمة التقاضي عن بُعد، وقيد الدعاوى التفاعلي، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة عبر وسائل ذكية ومبتكرة.

وتضمنت الزيارة إلقاء الضوء على قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، والذي انفردت أبوظبي بتطبيقه على مستوى المنطقة العربية، كونها أول مدينة عربية تطبق قوانين مدنية للأجانب في مسائل الأحوال الشخصية، إذ يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً.