جامعة العين تنظم المؤتمر الطلابي السنوي 2024

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة الدكتورة شمَا بنت محمد بن خالد آل نهيان، تستعد جامعة العين لإطلاق فعّاليات المؤتمر الطلابي السنوي لجمعية عمادات شؤون الطلبة 2024، والذي تنظمه في الفترة ما بين 19 وحتى 21 فبراير 2024 تحت شعار: «استدامة جودة الحياة الجامعية في ضوء كوب 28».

يسعى المؤتمر إلى استقطاب الباحثين من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العربية، ويهدف إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في البحث العلمي لتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، وتقديم فرص تبادل الخبرات بين طلبة الجامعات العربية، وخلق بيئة للعمل الطلابي المشترك في مجال البحث العلمي، إلى جانب استكشاف الطاقات والمواهب الطلابية الشابة في المجالات والصعد كافة.

وتركز محاور المؤتمر على العلوم الطبية الأساسية، والتنمية المستدامة ودور طلبة الجامعات في تعزيزها، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي ودوره في خلق نوافذ جديدة في سوق العمل، والإعلام الرقمي ودوره في دعم الابتكار والريادة بين طلبة الجامعات، كما تشمل المحاور تعزيز الانتماء وثقافة الحوار، وأثر العمل التطوعي في حياة الطلبة، وغيرها من المحاور المتنوعة.

يذكر أن جامعة العين هي مقر جمعية إدارات عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر كإحدى فعّاليات الجمعية في إطار اهتمامها بدعم الباحثين والبحث العلمي، وتشجيع الطلبة على البحث والابتكار.