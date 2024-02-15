اختتام منتدى «التايمز للتعليم العالي» في جامعة أبوظبي بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة أبوظبي - حرم العين، النسخة الأولى من «منتدى التايمز للتعليم العالي للسمعة المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بمشاركة 200 ممثل من أكثر من 75 مؤسسة إقليمية ودولية من أكثر من 20 دولة، حيث ناقش الحدث أهمية بناء سمعة المؤسسة الأكاديمية، والحفاظ عليها في سياق عالمي، وسلط الضوء على العلاقة بين السمعة والتصنيف في سياق التعليم العالي، مقدماً رؤى وأفكاراً قيّمة حول إنشاء وتعزيز العلامات التجارية للجامعات في مشهد دائم التطور.

وألقى البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة الكلمة الترحيبية للمنتدى رحب فيها بالمشاركين، وسلط الضوء على أبرز المقومات التي عززت السمعة المؤسسية لجامعة أبوظبي، فيما جاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان: أسباب أهمية السمعة المؤسسية، والتي قدمها البروفيسور روبن ميسن، نائب مدير الجامعة (الدولي) في جامعة بريمنغهام، والدكتورة يسرى المزوغي، نائب مدير جامعة بريمنغهام دبي، فيما أدار الجلسة البروفيسور شيرين فاروق نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للبرامج الأكاديمية والشؤون الدولية.

كما شارك البروفيسور غسان عواد إلى جانب عدد من المتحدثين الدوليين، في عدد من الجلسات بعنوان تأملات قيادية: «الاستدامة كعلامة من علامات السمعة المؤسسية»، «تضمين السمعة المؤسسية في الإستراتيجية المؤسسية».

شارك في المنتدى رواد الفكر من القطاع التعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بما في ذلك ممثلون عن جامعات ومؤسسات إقليمية ودولية. وشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وشركة «أكسنتشر ميدل إيست»، وكوكبة من المتحدثين، بمن فيهم «مارك كادو» عالم البيانات في مؤسسة «التايمز للتعليم العالي» و«نيك ديفيز»، رئيس «التايمز للتعليم العالي» في الشرق الأوسط وإفريقيا.