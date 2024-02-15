السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام منتدى «التايمز للتعليم العالي» في جامعة أبوظبي بالعين

مشاركون في المنتدى (من المصدر)
16 فبراير 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات والهند تصدران بياناً مشتركاً
شفيونتيك.. النهائي على جسر الإصابة!

استضافت جامعة أبوظبي - حرم العين، النسخة الأولى من «منتدى التايمز للتعليم العالي للسمعة المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بمشاركة 200 ممثل من أكثر من 75 مؤسسة إقليمية ودولية من أكثر من 20 دولة، حيث ناقش الحدث أهمية بناء سمعة المؤسسة الأكاديمية، والحفاظ عليها في سياق عالمي، وسلط الضوء على العلاقة بين السمعة والتصنيف في سياق التعليم العالي، مقدماً رؤى وأفكاراً قيّمة حول إنشاء وتعزيز العلامات التجارية للجامعات في مشهد دائم التطور.
وألقى البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة الكلمة الترحيبية للمنتدى رحب فيها بالمشاركين، وسلط الضوء على أبرز المقومات التي عززت السمعة المؤسسية لجامعة أبوظبي، فيما جاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان: أسباب أهمية السمعة المؤسسية، والتي قدمها البروفيسور روبن ميسن، نائب مدير الجامعة (الدولي) في جامعة بريمنغهام، والدكتورة يسرى المزوغي، نائب مدير جامعة بريمنغهام دبي، فيما أدار الجلسة البروفيسور شيرين فاروق نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للبرامج الأكاديمية والشؤون الدولية.
كما شارك البروفيسور غسان عواد إلى جانب عدد من المتحدثين الدوليين، في عدد من الجلسات بعنوان تأملات قيادية: «الاستدامة كعلامة من علامات السمعة المؤسسية»، «تضمين السمعة المؤسسية في الإستراتيجية المؤسسية».
شارك في المنتدى رواد الفكر من القطاع التعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بما في ذلك ممثلون عن جامعات ومؤسسات إقليمية ودولية. وشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وشركة «أكسنتشر ميدل إيست»، وكوكبة من المتحدثين، بمن فيهم «مارك كادو» عالم البيانات في مؤسسة «التايمز للتعليم العالي» و«نيك ديفيز»، رئيس «التايمز للتعليم العالي» في الشرق الأوسط وإفريقيا.

أبوظبي
الإمارات
جامعة أبوظبي
آخر الأخبار
سوبيانتو يتحدث بعد إعلانه الفوز وبجانبه نائبه جبران راكابومينغ راكا
الأخبار العالمية
سوبيانتو يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة في إندونيسيا
17 فبراير 2024
دبابات ليوبارد الألمانية القتالية خلال تمرين عسكري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوات لأوروبا من أجل توسيع قدراتها الدفاعية
اليوم 23:36
عجمان يعود ببطاقة التأهل من حتا
الرياضة
عجمان يعود ببطاقة التأهل من حتا
اليوم 22:39
العثور على غيتار مفقود منذ أكثر من 50 عاماً
الترفيه
العثور على غيتار مفقود منذ أكثر من 50 عاماً
اليوم 22:27
بيت الحكمة (أرشيفية)
التعليم والمعرفة
وفد من «استشاري الشارقة» يزور بيت الحكمة
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©