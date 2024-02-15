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علوم الدار

تفاهم بين جامعة خليفة ومجموعة «إي إل تي»

عقب توقيع المذكرة (من المصدر)
16 فبراير 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومجموعة إي إل تي أمس، توقيع مذكرة تفاهم، لتوسيع نطاق المعرفة المتعلقة بإدارة الطيف الكهرومغناطيسي في الإمارات.
وقع المذكرة من جهة جامعة خليفة، الدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول لخدمات الدعم في الجامعة، بينما وقع عن مجموعة إي إل تي باولو إيزو، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لشؤون المبيعات في المجموعة.
تهدف المذكرة، إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات التعليمية الأكاديمية والبحوث، بما يتماشى مع تخصص جامعة خليفة في مجال تطبيقات الطيف الكهرومغناطيسي، من منطلق رؤية تسعى إلى تحسين مهارات ومعارف طلبة وباحثي جامعة خليفة وفي دولة الإمارات بشكل عام، حيث سيكون مركز التميز في تطبيقات الطيف الكهرومغناطيسي بمثابة صالة تدريب مختبرية رقمية لمحاكاة الجيل الأحدث من معدات الطيف الكهرومغناطيسي لتتيح لطلبة جامعة خليفة فرصة تطبيقها في دراساتهم.

جامعة خليفة
الإمارات
خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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