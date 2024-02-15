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علوم الدار

«تعليم» تحثّ المعلمين المتميزين على المشاركة في «الذكاء المجتمعي»

مؤسسة الإمارات للتعليم (من المصدر)
16 فبراير 2024 01:12

دينا جوني (دبي) 

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دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية إلى المشاركة في برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي. وفي رسالة مصوّرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحثّت المؤسسة الهيئات التعليمية والإدارية من أصحاب المشاريع المتميزة، والتي تضيء على قضايا تحديات المجتمع المحلي، إلى التقدّم للتسجيل في البرنامج، الذي يمكّنهم من الحصول على الدعم للارتقاء بمشاريعهم وتحقيق طموحاتهم.  
ويتخذ برنامج «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» من التميُّز والإبداع والابتكار والذكاء والمسؤولية الوطنية، منطلقاً للإسهام في تحقيق أهداف نبيلة، وغايات تعزِّز تطوُّر المجتمع، ليصبح أفرادُه المعنيون في التحسين والتطوُّر الذاتي، من خلال منحهم المساحة الكافية ليكونوا ملهمين لغيرهم. ويتم ذلك عبر مشاركتهم بمبادرة أو فكرة أو عمل إبداعي يحدث فارقاً في محيطهم، من أجل بناء شراكات فاعلة تدعم الابتكار المجتمعي في العالم، وترسِّخ منظومة مترابطة تسهم في تعزيز السعادة بينهم، وغرس قيمة المسؤولية في نفوس الأفراد والأسر من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتهم وأوطانهم.  وينقسم هيكل جوائز برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي إلى ثلاثة مجالات مختلفة كالتميز الفردي، العمل الجماعي، والجهات الداعمة، وذلك لتراعي التنوع في طبيعة قطاع التنمية الاجتماعية وتلبي أهداف برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في دعم تحقيق الريادة في مجالات التنمية الاجتماعية.
ويتضمن مجال أوسمة التميز الفردي سبع فئات هي التميز الثقافي والفني والإعلامي، العلوم وتكنولوجيا المستقبل، المسؤولية المجتمعية، بناة المجتمع، فئة الأم أو الأب أو الجد والجدة المتميزين، فئة السند، ورواد الأعمال. 
ويتضمن فئات المشاريع المتميزة في الثقافة والفنون، العلوم وتكنولوجيا المستقبل، المسؤولية المجتمعية، والأسرة المتميزة في رعاية أصحاب الهمم، والأسرة الممتدة، والمسؤولية المجتمعية أيضاً. وتشمل الجوائز أيضاً الجهات المبادرة بدعم ورعاية القضايا المجتمعية، وأفضل مشروع مشترك في مجال المسؤولية.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
المدارس الحكومية
برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي
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