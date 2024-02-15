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افتتاح معرض «نبتكر لنزدهر» في الفجيرة

افتتاح معرض «نبتكر لنزدهر» في الفجيرة
16 فبراير 2024 01:10

الفجيرة (وام) 

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افتتح محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، عضو اللجنة العليا لأسبوع الإمارات للابتكار، رئيس اللجنة المحلية في إمارة الفجيرة، معرض «نبتكر لنزدهر» المقام ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة في فندق البحر بتنظيم بلدية الفجيرة، وبمشاركة 26 جهة حكومية وخاصة، كما أقيمت 7 ورش تفاعلية تقدمها المؤسسات المشاركة.
وأكّد مدير الديوان الأميري، الأهمية المميزه لشهر الابتكار في الإمارات، والجهود التي تبذلها الفجيرة للخروج بأفضل صيغة للابتكار، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وشدّد محمد سعيد الضنحاني على الدور الفعال الذي حققه الابتكار على مستوى الإمارات والنتائج المثمرة التي حصلت منذ ولادة هذه المبادرة الإبداعية الخلاقة.
من جانبه، نّوّه محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة بأن شهر الابتكار تحول إلى مناسبة مجتمعية خلاقة في الفجيرة، لافتاً إلى أن تعدد شرائح المشاركين في هذا الشهر يؤكد هذه المشاركة، ويعزز من مكاسب الاعتماد على خيال وإنجازات الشباب في هذا السياق في دعم العملية المعرفية والتقنية على مستوى الدولة.

محمد سعيد الضنحاني
الفجيرة
أسبوع الإمارات للابتكار
شهر الإمارات للابتكار
الابتكار
شهر الابتكار
الإمارات تبتكر
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