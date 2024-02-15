ابتكارات خلاقة لطلبة جامعة الشارقة ضمن «الإمارات تبتكر»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

انطلقت أمس، فعاليات الإمارات تبتكر في جامعة الشارقة، حيث شارك عدد من الطلبة بمشاريع وابتكارات خلاقة ومميزة تهدف إلى تحقيق الاستدامة، والعثور على حلول مستقبلية للمشكلات الصحية والكثير من التحديات.

وقالت الدكتورة نادية فرحات مديرة التسويق واستقطاب الطلبة في جامعة الشارقة: نظمنا هذه الفعالية ضمن احتفاء دولة الإمارات بشهر الابتكار، حيث شارك عدد من الطلبة من مختلف الكليات في معرض المهارات لعرض ابتكاراتهم، والحديث عنها أمام الجمهور، والجهات المهتمة بتلك الابتكارات.

بدوره، قال الطالب عيسى مسعودي من كلية الهندسة الكهربائية: لقد ابتكرنا مشروع ريسايكوبوت (Recycobot) هو روبوت ذكي مبتكر يعالج مشكلة إعادة التدوير العالمية ويهدف إلى تحفيز الطلاب في جميع أنحاء الجامعة على إعادة التدوير بشكل أكبر من خلال التحرك تلقائيًا في جميع أنحاء الجامعة وجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من الطلاب. ومجهز بأجهزة استشعار متقدمة، يتنقل عبر مسار حركته المحدد في مبان مختلفة مع تقليل الأنشطة غير الضروري حيث يتم مراقبة الحركة في الوقت الحقيقي باستخدام أجهزة البلوتوث المثبتة في كل مبنى.

من جهة أخرى طورت دراسة ابتكارية تم تطويرها من قبل الدكتورة سمر دمياطي والدكتور أحمد المهدي والدكتور أياد التركي والطالبة بثينة المشرع، لإثبات مفهوم إمكانية استخدام شرائح الميكروفولديك للكشف عن الملوثات الكيميائية في المياه عوضاً عن استخدام الطرق التقليدية المستخدمة في المختبرات، وهي عبارة عن شرائح يتم حقن العينات مع الكواشف الخاصة بهذه الملوثات بكميات لا تتجاوز الميكروليتر ثم يتم استخدام كاميرا الهاتف المحمول لأخذ صور تغير اللون وتحليل هذه الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي مما يوفر قيمة في اختصار وقت الفحص وتقليل نسبة استهلاك المواد الكيميائية والمخلفات التي تصدر من التحليل بالطرق التقليدية وكذلك استخدامها في موقع التلوث فضلاً عن أخذ العينات للمختبر.

من جانب آخر، تحدثت الطالبة ميرة جعفر كشواني عن ابتكار تعزيز الزراعة المستدامة المعتمدة على مياه الصرف الصحي باستخدام التصفية الاحيائية، وأشارت إلى ان الدولة تقود مبادرات رائدة لتقليل الاعتماد على موارد المياه العذبة، من خلال مياه الصرف الصحي المعالجة في الممارسات الزراعية في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من أن هذا الحل يحافظ بشكل كبير على المياه العذبة، فإن جودة المياه المعالجة غالباً ما تكون أقل من تلبية المتطلبات المثلى لنمو النبات، بالإضافة إلى ذلك وجود البكتيريا اللا هوائية الضارة، ولمواجهة هذا التحدي ورفع كفاءة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ابتكرنا نظاماً جديداً متكاملاً لحل هذا التحدي وبتكاليف رمزية يستطيع من خلالها أصحاب المزارع الاستفادة منها.