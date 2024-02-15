مسؤول كندي يؤكد أهمية التعاون الثقافي مع الإمارات

دبي (وام)

زار معالي الدكتور أندرو فوري، رئيس حكومة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا بزيارة للجامعة الكندية دبي، أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين كندا والإمارات العربية المتحدة.

ونوه معاليه خلال الزيارة - التي التقى فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس - بالعلاقات المتينة التي تجمع الإمارات وكندا مشيداً بدور التعليم جسراً في تعزيز قيم الاحترام والفهم المتبادل والتلاقي بين الشعوب.

وتطرق معالي فوري، وهو طبيب وجراح عظام إلى الرؤية المشتركة لدولة الإمارات ونيوفاوندلاند ولابرادور في تنويع اقتصاديهما نحو مستقبل مستدام. وسلط الضوء على وفرة الفرص المتاحة في المقاطعة في مجال المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الخضراء والابتكار على نطاق أوسع وأشاد بالشراكات المتينة بين كندا والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أكد بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة التزام الجامعة بترسيخ القيم التعليمية الكندية مع ترسيخ قيم الإمارات إلى جانب قيم التنوع الثقافي والتعايش.

وقال: «تتمثل مهمة جامعتنا في تعزيز وجهات النظر الكندية في التعلم والبحث والتطبيق، على أساس تقدير واحترام الثقافة والقيم المتنوعة لدولة الإمارات».

وأضاف: «زيارة الدكتور فوري تؤكد عمق العلاقات وتعكس تفانينا المشترك في دعم التعليم والابتكار وتطوير قادة المستقبل».