«استشاري الشارقة» يؤكد أهمية دعم أعمال الحكومة

الشارقة (وام)

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التزام المجلس بالعمل وفق نهج وقيم رسخها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في سبيل تحقيق مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، مشيراً إلى أن المجلس يلتف حول هذه القيم مؤمناً بحكمتها وصواب رؤيتها الاستراتيجية التي تجني ثمارها الطيبة. ولفت إلى أهمية استمرارية تطبيق مبادئ الشورى في عمل المجلس ،التي تعتبر أساساً لتحقيق التوازن والشمولية في صنع القرارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن المجلس سيظل ملتزماً بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الحكيمة في سعيه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لإمارة الشارقة والقاطنين فيها من مواطنين ومقيمين.

جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه لاجتماع هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الثالث لدور الانعقاد العادي الأول من أعمال الفصل التشريعي الحادي عشر الذي عقد أمس بمقر المجلس بحضور حليمه العويس نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس من رؤساء اللجان وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مختلف أعمال المجلس الاستشاري ومتابعة أدواره والنظر فيما قدمه أعضاء المجلس من مقترحات بناءة تصب في دعم أعمال حكومة الشارقة، والأسئلة البرلمانية المرفوعة من قبلهم وتم التأكيد على أهمية دور المجلس في صياغة السياسات والتشريعات التي تخدم مصالح المواطنين والمقيمين في الإمارة وضرورة التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية والسياحية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري.