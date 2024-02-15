أحمد بن حميد: ملتزمون بمواكبة معايير التميُّز وتشجيع التفكير الإبداعي في العمل

عجمان (الاتحاد)

أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، عن فخره واعتزازه بالتطور والتقدم الذي تعيشه دولة الإمارات، مؤكداً أن شهر «الإمارات تبتكر» مناسبة للاحتفاء بإنجازات الدولة الكبيرة في ميادين الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة التي تحققت جميعها في ظل قيادة حكيمة تتمتّع برؤية استباقية استطاعت ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في جميع جوانب الحياة وتعزيز القدرات المبتكرة لبناء مجتمع متقدم واقتصاد معرفي قوي، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقال: «في «الإمارات تبتكر»، نحتفي بالابتكار والمبتكرين في جميع أنحاء دولتنا الغالية التي أصبحت مثالاً يُحتذى به على مستوى العالم في تبنّي نهج الابتكار الحكومي لإسعاد المجتمع. كما نجدّد التزامنا بمواصلة العمل على مواكبة معايير التميُّز والمضيّ قُدماً في تعزيز التعاون والعمل المشترك لتشجيع التفكير الإبداعي وتحفيز الابتكار في العمل، والإسهام في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار».

من ناحيته، أكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن شهر «الإمارات تبتكر» يشكّل منصةً حيوية لتعزيز منظومة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات التي دخلت عالمه من أوسع الأبواب وحققت إنجازات استثنائية بفضل قيادتها المبدِعة والمبتكِرة التي اتخّذت من الابتكار وسيلةً لإرساء قواعد تنمية شاملة متكاملة، وترتكز على أدواته لتصوُّر وتصميم المستقبل.

وقال: «يُعَدُّ الابتكار مفتاحاً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية المجتمعات لبناء غدٍ أفضل، وقد اختارته القيادة الحكيمة لدولة الإمارات مبكِّراً لتحقيق الازدهار والتقدُّم في جميع جوانب الحياة، وسبيلاً لاستشراف المستقبل ولعب دور فاعل في الجهود الساعية إلى جودة الحياة. ونحن في دائرة المالية بعجمان نشجّع الابتكار والتفكير الإبداعي، ونتبنّى أفضل الممارسات الحكومية ونستثمر في أحدث التقنيات من أجل توفير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة المالية في إمارة عجمان وتحقيق رؤيتها. وتكاملاً مع رؤى قيادتنا الرشيدة، سنواصل نهجنا في تحفيز روح الابتكار في بيئة عملنا للمضي نحو مستقبل أكثر كفاءً واستدامة».

إلى ذلك، اطلع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، على مبادرات ومشاريع دائرة الموارد البشرية بالإمارة، خلال الاجتماع القيادي الأول للدائرة لسنة 2024

واستمع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي لشرح مفصل، قدمه راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة ومديرو الإدارات حول البرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة لسنة 2023، ونسب إنجازها، مقارنة مع المستهدفات، ونتائج المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، بالإضافة إلى عرض خطة مبادرات ومشاريع الدائرة للعام الجاري.

ودعا الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع إلى أهمية بحث احتياجات الموظفين واعتبارها أولوية، وبذل الجهد لتوفير البيئة المناسبة والخصبة لعمل الموظفين، مشيداً بجهود الدائرة، وما أنجزته من مشاريع متوائمة مع متطلبات المستقبل.