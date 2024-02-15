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«بيت الخير» في عجمان تنفق 241 مليون درهم

«بيت الخير» في عجمان تنفق 241 مليون درهم
16 فبراير 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «بيت الخير»، أن فرعها في عجمان أنفق مبلغ 241,252,148 درهماً في 10 سنوات، منذ تأسيسه في عام 2013 وحتى نهاية 2023، استفادت منه 48,204 أُسرة وحالة تستحق العون، منها مبلغ 18,203,089 درهماً، أنفق على مدار العام الفائت، واستفادت منه 4,147 أسر وحالة خضعت للبحث الاجتماعي، من خلال 4 باحثات مدربات. وقد تضمن إنفاق الفرع في السنوات العشر الأخيرة مساعدات نقدية قدمت للأسر المسجلة بشكل نقدي بقيمة 72,303,500 درهماً، استفادت منها 871 أسرة، و10,075,000 دراهم قدمت دعماً لأسر الأيتام، استفادت منه 234 أسرة، بالإضافة إلى حوالي مليون درهم أُنفقت على أصحاب الهمم.

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